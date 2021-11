Wiceminister Patkowski: Rząd ma gotowy projekt o bonie energetycznym

Zapowiedź wprowadzenia bonu energetycznego padła w audycji „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus. Tematem rozmowy była rosnąca inflacja oraz wzrost cen energii.

Pytany o maksymalną inflację, Piotr Patkowski przyznał, że o ile bariera 10 proc. zdaje się nie być zagrożona, o tyle w najbliższym czasie należy się spodziewać 7-8 proc. Według niego, inflacja zacznie spadać na początku przyszłego roku.

Wiceminister finansów poinformował ponadto, że jednym z działań rządu, mających na celu łagodzenie skutków wysokiej inflacji będzie właśnie wprowadzenie bonu energetycznego.

– Mamy już gotowy projekt dla ubogich energetycznie. Chociaż to będzie bardzo pojemna kategoria, bo chcielibyśmy, żeby on dotyczył ponad miliona gospodarstw domowych w Polsce. Zdecydowanie ponad miliona. To jest kwota 1,5 mld zł, którą chcemy przeznaczyć od 1 stycznia roku 2022 – przekazał Patkowski, dodając iż - według zapowiedzi premiera – kwota ta wzrośnie do nawet 3 mld złotych.