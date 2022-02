Wiceminister obrony: Spodziewamy się eskalacji konfliktu w najbliższych dniach Małgorzata Puzyr

Czołg T-90 fot. Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

- Niestety spodziewamy się eskalacji konfliktu w najbliższym czasie. Może to trwać trochę dłużej, ale dzisiaj przychylałbym się do takiej tezy, że dojdzie do eskalacji w najbliższym czasie - powiedział wiceszef MON Marcin Ociepa.