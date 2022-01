Wiceminister Marcin Przydacz: Trzeba mówić twardym językiem, bo oczekiwania Rosji nigdy się nie kończą

W dniach 13-14 stycznia w Breście z inicjatywy Francji odbyło się nieformalne spotkanie szefów MSZ państw europejskich. Głównym tematem rozmów było zagrożenie rosyjską agresją na Ukrainę. Polskę reprezentował na szczycie we Francji Marcin Przydacz.

Wiceminister spraw zagranicznych, który był dziś gościem TVP Info wyraził pogląd, że Rosja nie jest gotowa do rzeczywistego dialogu. Jak podkreślił, zdaniem Kremla trwające rozmowy mają doprowadzić do akceptacji rosyjskich żądań. – Trudno o taką akceptację w sytuacji, kiedy te żądania są miejscami absurdalne: próby ograniczania możliwości rozszerzania NATO – podkreślił Przydacz.

Zdradzając kulisy rozmów we Francji, polityk wskazywał na zrozumienie unijnych parterów, że z Rosją należy rozmawiać twardym językiem, bo jej oczekiwania nigdy się nie kończą.

Z informacji przekazanych przez wiceszefa MSZ wynika, że podczas szczytu zobowiązano Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do przygotowania listy potencjalnych sankcji do wprowadzenia w sytuacji eskalacji, nie tylko działań zbrojnych. W ocenie polityka, UE powinna być jednak gotowa do reakcji także w przypadki działań „poniżej progu wojny”, a więc różnego rodzaju prowokacji, czy działań hybrydowych. – To trochę gra „kto mrugnie pierwszy”, kto jest bardziej twardy. Chciałbym, by świat zachodni, który jest dużo silniejszy gospodarczo i militarnie czy kulturowo, by przestał być rozgrywany w tych miękkich punktach, bo to Rosja opanowała do perfekcji – podsumował wiceminister.

