Wiceminister Janusz Kowalski zostanie odwołany? Za wypowiedzi o negocjacjach ws. unijnego budżetu

- Jest umowa koalicyjna. Solidarna Polska, Porozumienie i PiS tworzą rząd. Działamy wspólnie dla dobra Polski. Polityka jest grą zespołową. Nie widzę powodów, dla których miałbym się podawać do dymisji, tym bardziej że w sprawie ostatniego szczytu UE prezentuję konsekwentnie zdanie i ani o milimetr go nie zmieniłem - stwierdził we wtorek rano w RMF FM.

- Zrobiłem bardzo dużo w spółkach skarbu państwa, między innymi wypalając żelazem nieprawidłowości, patologie z czasów Platformy i PSL. Przez osiem lat walczyłem o to, żeby Polska była uniezależniona od rosyjskiego gazu - mówił.

Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że nie słyszał o tym, by wicepremier Sasin złożył wniosek o dymisję Janusza Kowalskiego lub by sam Kowalski o dymisję zawnioskował.

- Jeżeli faktycznie Jacek Sasin złoży taki wniosek, to wtedy oczywiście premier będzie go rozpatrywał, natomiast w tej chwili nie mam informacji żeby on wpłynął. Aczkolwiek to informacja sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut, więc siłą rzeczą jeszcze jej nie zweryfikowałem - powiedział w TVP1.