Wiceminister Buda o tweetach NBP: Twórcze podejście. Mają coś w sobie

Buda: Ja bym nie robił z tego jakiegoś problemu

- Wydaje mi się, że to nie wpływa na wyniki finansowe, makroekonomii, makropolityki. Ja traktuję to jako twórcze podejście i dyskusję w niecodzienny, nietypowy sposób. Nie wiem czy to kogoś może oburzać. Dobrze, że te tweety nie są cały czas takie same, w urzędniczej nowomowie, tylko mają w sobie coś. Jest taki frontalny atak na prezesa NBP i widzimy, że ta sprawa chce być wykorzystywana politycznie. Niektórzy oczekują, że będzie to mechanizm zysku politycznego. Ja bym nie robił z tego jakiegoś problemu - powiedział polityk.

"Ciężko nie oczekiwać takich odpowiedzi"

- Jak się atakuje politycznie instytucję, która polityczną nie jest, to ciężko nie oczekiwać takich odpowiedzi. Ci wszyscy, którzy atakują powinni sobie zdawać sobie z tego sprawę. Dzisiaj mamy zaczepkę w drugą stronę "ze smaczkiem" i nagle jest jakiś problem. Jak Donald Tusk wychodzi i łaja prezesa, inni atakują go, to jest wszystko dobrze. Jak w konkurencyjnej stacji z ramówki nie schodzi prezes Glapiński i jest non atakowany, to jest wszystko dobrze, a jak grzecznego tweeta z humorem wrzuci biuro komunikacji, to jest problem. Traktujmy się poważnie. Umówmy się, że każdy ma prawo do komunikacji w sposób, który wybrał. Jeżeli ma to humor i smaczek, to ja bym się nie obrażał - podkreślił.