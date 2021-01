Wiceminister broni ustawy PiS dot. mandatów. „Wracamy do cywilizowanych reguł”

W odniesieniu do drugiej kwestii, autorzy projektu zaznaczyli, że „w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu”.

– Słyszę od kilku dni, że projekt jest niedemokratyczny, że w normalnym, demokratycznym państwie taki projekt jest nie do przyjęcia. Proszę państwa, czy Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Francja to są kraje niedemokratyczne? W żadnym z tych krajów obywatel nie może odmówić przyjęcia mandatu – stwierdził na konferencji prasowej.

Polityk oświadczył, że Polska złożonym projektem ustawy „wraca do cywilizowanych reguł, bo żaden z krajów, które wymieniłem, nie jest w stanie sobie pozwolić na takie marnotrawstwo środków, pieniędzy i ludzi”. - Armia policjantów jest odciągana od tego, do czego są powołani. Od ścigania bandytów. Zamiast tego zajmują się sprawami papierkowymi – mówił wiceminister.

Wskazał, że po skonsultowaniu się z pomocą prawną będzie można wnieść następnie odwołanie do sądu w terminie 7 dni. - Czyli absolutnie nie ma ograniczenia prawa do sądu. Wręcz rozszerzamy to prawo do sądu dla tych, którzy mandaty już przyjęli – mówił.

Polityk zapewniał również, że projekt ustawy „w niczym nie zmienia relacji między policjantem a obywatelem”. - Tak, jak i dzisiaj, to państwo ma udowodnić winę obywatelowi i tutaj to ostatecznie sąd będzie rozstrzygał o tej winie, a nie policjant – stwierdził.

Warchoł: Mandat wystawiony przez policjanta jest jedynie propozycją ukarania

Wiceminister zaznaczył, że mandat wystawiony przez policjanta jest „jedynie propozycją ukarania”. - Jeżeli ten mandat spotka się z zaskarżeniem przez obywatela, wówczas to sąd ostatecznie rozstrzygnie winę obywatela i to w dwóch instancjach. Czyli prawo do podwójnego odwołania ma taki obywatel – mówił.