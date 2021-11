Wiceminister Barbara Socha nagrodzona w Katalonii: nasza polityka prorodzinna robi wrażenie za granicą

Wiceminister Barbara Socha podkreśla, że wyróżnienie „Obrońcy w imię rodziny” to zarówno osobisty zaszczyt i satysfakcja, jak i dowód na to, że prorodzinne działania polskiego rządu są dostrzegane za granicą.

– Kończymy prace nad tym, żeby uwagi zgłoszone w ramach konsultacji zostały uwzględnione w finalnym dokumencie (…) mam nadzieję, że jeszcze w tym roku to zostanie skierowane do Rady Ministrów i będziemy mogli oficjalnie przystąpić do realizacji Strategii – zaznacza wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– To 6 lat polityki prorodzinnej, która była nowością w Polsce i robi wrażenie za granicą, dla nas być może to nie jest takie wyjątkowe, trochę się do tego przyzwyczailiśmy jako opinia publiczna w kraju. Te 2 dni spędzone w Barcelonie trochę odświeżyły mi spojrzenie, zauważyłam jak bardzo różnimy się od tego, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie takie działania prorodzinne są prowadzone, ale oddolnie. Państwo jako rząd na szczeblu centralnym w tym nie uczestniczy – mówi pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.