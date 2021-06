Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki spotkał się w poniedziałek ze Swietłaną Cichanouską - poinformował Marek Pęk, wicemarszałek Senatu

Wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk poinformował, że w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., doszło do spotkania "na szczycie" Terlecki - Cichanouska.

Kilka dni temu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS napisał list do Swiatłany Cichanouskiej, w którym stwierdził m.in. że białoruska opozycjonistka z braku rzetelnej wiedzy źle przysłużyła się sprawie białoruskiej w Polsce. Polityk skrytykował Cichanouską w mediach społecznościowych za sympatyzowanie z polską opozycją. Ryszard Terlecki na wstępie listu, opublikowanego na Facebooku, podkreślił, że zdumiało go przyjęcie przez Swiatłanę Cichanouską zaproszenia na zorganizowane przez Rafała Trzaskowskiego, wydarzenie Campus Polska 2021. „Rozumiem, że nie musi Pani znać rozmaitych aspektów życia politycznego w Polsce, nie podejrzewam też Panią o złą wolę, domyślam się raczej braku odpowiedniej wiedzy” - napisał w liście do Cichanouskiej wicemarszałek Sejmu.