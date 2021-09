Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Wcześniejsze wybory? Z naszej strony nie ma takiego pomysłu

Podczas rozmowy w Polskim Radiu Ryszard Terlecki pytany był o możliwość przeprowadzenia przyspieszonych wyborów. - To jest retoryka opozycji, która ma mobilizować ich zwolenników - odpowiedział.

– My chcemy spokojnie sprawować władzę i prowadzić naszą politykę, która jest polityką rozwoju przez następne dwa lata i to jest nasze założenie – podkreślił Terlecki. - Z naszej strony nie ma takiego pomysłu, żeby przyspieszać wybory – dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że jeśli doszłoby do jakiegoś kryzysu, to „są przygotowani”. – Zwróćmy uwagę, że PiS ma w sondażach 37-38proc. a jest to oczywiście przed kampanią. Gdyby ruszyła kampania wyborcza, to znacznie przekroczylibyśmy 40% i wtedy jasne jest, że utrzymalibyśmy władzę – ocenił.

Terlecki zwrócił uwagę na sondaże i zmienną sytuację Koalicji Obywatelskiej. Przez długi czas spadało jej poparcie, zbliżało się do 10 procent jednak teraz odzyskuję pozycję lidera wśród opozycji.