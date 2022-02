Wiatr znów da nam się we znaki. Alert IMGW dla dwóch województw

W najbliższym czasie w północnej części Polski wiatr osiągnie prędkość do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a na Pomorzu nawet do 100 km/h.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw: zachodniopomorskiego (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński) i pomorskiego (powiaty: nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot, pucki, wejherowski, lęborski, Słupsk i Słupski.

W województwie zachodniopomorskim alerty IMGW stracą ważność o godzinie 1 w nocy z poniedziałku na wtorek, zaś na Pomorzu o godzinie 4.