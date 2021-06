Wianki nad Wisłą 2021. Powitanie lata w Warszawie [ZDJĘCIA]

- Trudno uwierzyć, jak bardzo zmienił się nasz świat. W tym roku robimy tylko to, co nam wolno. Zawsze szanowaliśmy przepisy, bo taka impreza to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Dlatego zapraszamy na Wianki nad Wisłą 2021. Powitanie lata w nieco innej odsłonie - komunikowała w ostatnich dniach "Stołeczna Estrada" - organizatorzy wydarzenia.