Wiadomości z Poznania: 9.02.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Przez weekend mogliście zauważyć kilka publikacji dot. placu Kolegiackiego. 🤔 Czujemy się w obowiązku, by dodać do nich więcej obiektywizmu. Na początek kilka faktów, których zabrakło: ➡️Zdjęcie porównawcze nie oddaje wyglądu całego placu po remoncie - są tam również drzewa (na dowód publikujemy zdjęcia z lata) i jest ich więcej niż przed przebudową - 15 sztuk drzew oraz ponad 800 krzewów. ➡️Przed budową plac był przede wszystkim parkingiem 🅿️, co widać na załączonych archiwalnych zdjęciach. Po zakończeniu remontu obiekt będzie służył mieszkańcom nie tylko tym zmotoryzowanym. 😉 Będzie miejsce na ławki, ogródki gastronomiczne, wydarzenia kulturalne (auta mogą zaparkować tuż obok na parkingu w budynku przy ul. Za Bramką 1)😉 ➡️Jeszcze jedna ważna sprawa! Gdy startowała przebudowa, przesadziliśmy i uratowaliśmy drzewa, które pierwotnie rosły na placu. 🙂