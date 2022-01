Wiadomości z Poznania: 9.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Urząd Miasta Poznań codziennie publikuje nowe informacje dla mieszkańców. Niektóre z nich, jak zmiany w organizacji ruchu, czy nabór wniosków do różnych projektów, są szczególnie istotne. Znajdziesz tu również komunikaty dotyczące zakończonych remontów, oddania do użytku kolejnych obiektów czy zapowiedzi imprez.

Co dzieje się w Poznaniu?

Garbary to wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta. Zapraszamy do obejrzenia filmu, z którego dowiecie się, jakie działania podjęto podczas rewitalizacji tej części Starego Miasta. Jednym z nich jest miejski program Zaułek Rzemiosła, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom, reprezentującym coraz rzadziej spotykane specjalności. Więcej informacji o Zaułku Rzemiosła w linku: https://bit.ly/ZaułekRzemiosła

Jeśli komuś doskwiera aktualna temperatura na zewnątrz, to zapraszamy do Palmiarnia Poznańska🌴 Tam można zobaczyć wiele wspaniałych roślin, wypić kawę i się ogrzać.😉 Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć, jak wyglądała ponad pół wieku temu. Więcej zdjęć z lat 1960-65 możecie znaleźć na stronie CYRYL: https://bit.ly/Cyryl19601965 📸Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań