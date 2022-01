Wiadomości z Poznania: 6.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Urz膮d Miasta Pozna艅 codziennie publikuje nowe informacje dla mieszka艅c贸w. Niekt贸re z nich, jak zmiany w organizacji ruchu, czy nab贸r wniosk贸w do r贸偶nych projekt贸w, s膮 szczeg贸lnie istotne. Znajdziesz tu r贸wnie偶 komunikaty dotycz膮ce zako艅czonych remont贸w, oddania do u偶ytku kolejnych obiekt贸w czy zapowiedzi imprez.

Najnowsze informacje z UM Pozna艅

OK Pozna艅 - Osobista Karta Pozna艅ska, czyli system zni偶ek i voucher贸w dla mieszka艅c贸w rozliczaj膮cych podatki w stolicy Wielkopolski ruszy wiosn膮 tego roku. Ale lokalne firmy i przedsi臋biorcy ju偶 dzi艣 mog膮 zg艂asza膰 si臋 do udzia艂u w programie w charakterze partner贸w. Zapraszamy do kontaktu, pytania dotycz膮ce udzia艂u w OK Pozna艅, a tak偶e zg艂oszenia mo偶na przesy艂a膰 na adres mailowy [email protected]