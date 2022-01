Wiadomości z Poznania: 5.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

"Wjazd w wolny czwartek za... 3...2...1... 馃コ 馃摳 www.instagram.com/jurasty. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Urz臋du Miasta Pozna艅.

Urz膮d Miasta Pozna艅 codziennie publikuje nowe informacje dla mieszka艅c贸w. Niekt贸re z nich, jak zmiany w organizacji ruchu, czy nab贸r wniosk贸w do r贸偶nych projekt贸w, s膮 szczeg贸lnie istotne. Znajdziesz tu r贸wnie偶 komunikaty dotycz膮ce zako艅czonych remont贸w, oddania do u偶ytku kolejnych obiekt贸w czy zapowiedzi imprez.

Najnowsze informacje z pozna艅skiego urz臋du

Wjazd w wolny czwartek za... 3...2...1... 馃コ 馃摳 www.instagram.com/jurasty

OK Pozna艅 - Osobista Karta Pozna艅ska, czyli system zni偶ek i voucher贸w dla mieszka艅c贸w rozliczaj膮cych podatki w stolicy Wielkopolski ruszy wiosn膮 tego roku. Ale lokalne firmy i przedsi臋biorcy ju偶 dzi艣 mog膮 zg艂asza膰 si臋 do udzia艂u w programie w charakterze partner贸w. Zapraszamy do kontaktu, pytania dotycz膮ce udzia艂u w OK Pozna艅, a tak偶e zg艂oszenia mo偶na przesy艂a膰 na adres mailowy [email protected]

Ods艂oni臋cie tablicy po艣wi臋conej zaanga偶owanym w walk臋 z pandemi膮 COVID-19

Od rana ekipa Dzie艅 Dobry TVN zwiedza nasze Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu!馃ぉ Ogl膮dajcie koniecznie! B臋dzie na pewno sporo ciekawostek i te偶 troch臋 o pogodzie.馃槈

Bia艂e 艣wi臋ta nam si臋 uda艂y!鉂勶笍 Czy doczekamy si臋 r贸wnie偶 bia艂ych ferii w Wielkopolsce? 馃挋 馃摳 www.instagram.com/tejpoznan

Kto wpada na "Teatralk臋" po zapieksy?馃構

Co zrobi膰 z choink膮, kiedy straci sw贸j blask? 馃巹 Mamy dla Was zbi贸r prostych i ekologicznych rozwi膮za艅! Zapraszamy do lektury: https://bit.ly/Odbi贸rChoinek2022

Dzisiaj przed nami kolejny deszczowy dzie艅.鈽 馃摳www.instagram.com/jestemwpodrozy

Anielskie skrzyd艂a na 艢wi臋tym Marcinie.馃懠 馃摳Mateusz Str贸偶yk Photography

Troch臋 min臋艂o od ostatniego posta z cyklu "Projekt 艁azarz", ale ju偶 wracamy do Was razem z fotografem 艢nierzy艅ski.馃摳 Zapraszamy do jego 艂azarskiego 艣wiata analogowej fotografii馃憞 "艁ukasza spotka艂em w jednej z bram, gdy kula艂 swoj膮 rze藕b臋, kt贸ra p贸藕niej zap艂on臋艂a na jednej z imprez sylwestrowych. W jego Pracownia 艁azarska mo偶ecie w weekendy porze藕bi膰 sobie w drewnie oraz skorzysta膰 z ofert koordynowanych przez 艁ukasza i Agnieszk臋 艁azarz - Otwarta Strefa Kultury oraz Inkubator Kultury - Pireus, gdzie z pewno艣ci膮 znajdziecie sporo ciekawych inicjatyw spo艂ecznych馃憣".