Wiadomości z Poznania: 31.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Niewidzialna Ulica to jedno z 3 miejsc w Polsce i jedyne w Poznaniu, gdzie dowiesz si臋 jak to jest nie widzie膰 艣wiata, tylko czu膰 go, zrozumie膰 i dotyka膰.馃枑 Dzi艣 w ramach 30. Fina艂u WO艢P, kt贸ry odbywa si臋 pod has艂em "Przejrzyj na oczy" miejsce to odwiedzi艂 prezydent Jacek Ja艣kowiak. Wy r贸wnie偶 wpadajcie na 艁azarz, by pozna膰 tych wspania艂ych ludzi i ich dzia艂alno艣膰! 鉂