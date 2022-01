Wiadomości z Poznania: 24.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Min臋艂o ju偶 troch臋 czasu od naszej grudniowej akcji "Zgotujmy razem troch臋 dobra", kt贸rej wsp贸艂organizatorami byli艣my, ale to dobry moment, by zobaczy膰, jak wygl膮da艂y przygotowania do tej niezwyk艂ej inicjatywy! Zach臋camy do obejrzenia kr贸tkiego wideo podsumowuj膮cego akcj臋. Bistro Literka | Bombay Grillz | Cafe Bajka W.Mendel | Canteen Am Am | Restauracja Hotel Focus | Kuchnia Dniestrza艅ska | Lizawka | Restauracja Malta艅ska | P.H.U Barbara Bober | Mafio艂a &pizzeria&ristorante&caffe | Podyplom贸wka | Powozownia | RAUT Hotel Restauracja Catering Eventy | Whiskey in the Jar Stary Browar Pozna艅 | Whiskey in the Jar Pozna艅 Organizatorzy wydarzenia馃憤 IT.integro - sponsor wydarzenia MOPR Pozna艅 LUCKYYOU Pogotowie Spo艂eczne Poznan.travel Miasto Pozna艅