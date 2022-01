Wiadomości z Poznania: 22.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście? Newsroom 360

Śledzimy facebookowy profil Urzędu Miasta Poznań. Co nowego dzieje się w mieście? Oto najnowszy wpis: "Już ponad miesiąc można korzystać z przystanków wiedeńskich "Rynek Jeżycki". Jest zdecydowanie bezpieczniej i komfortowo dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami.💪 Widać też, że kierowcy pojazdów wiedzą jak z takich przejazdów korzystać (choć zdarzają się wyjątki🧐) i dbają o to, by pieszy czuł się pewnie w okolicach Rynku Jeżyckiego. ".