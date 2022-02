Wiadomości z Poznania: 19.02.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Okres lęgowy tuż tuż!🐦 Ptaki już niedługo zaczną poszukiwania miejsc na złożenie jaj i wychowanie piskląt, a najchętniej robią to w dziuplach lub w budkach lęgowych. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu dba o to by w Poznaniu pojawiało się coraz więcej takich miejsc! Do końca lutego zostanie rozwieszone 114 nowych budek, a te starsze zostały wyczyszczone, by jak najlepiej przyjąć naszych ptasich przyjaciół.💪