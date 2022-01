Wiadomości z Poznania: 16.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście? Newsroom 360

Śledzimy facebookowy profil Urzędu Miasta Poznań. Co nowego dzieje się w mieście? Oto najnowszy wpis: "- Piszę nieustannie i po wszystkim. Po liściach, talerzach, ścianach, lustrach, szybach, bombkach, wstążkach, kamieniach, a nawet po nagich ciałach. - mówi o sobie Małgosia, którą z Projektem Łazarz odwiedził Śnierzyński. Otwarta Pracownia HELLO calligraphy działa przy ul. Głogowskiej od 2017 roku, a jej twórczyni zapewnia, że kaligrafia to niezwykły sposób na rozluźnienie. Odpowiednio wykonywane ćwiczenia mogą stać się rodzajem medytacji dla umysłu. Prowadzone w pracowni warsztaty dają możliwość, aby zasmakować pisma. Jej prace znajdziecie m.in. w popularnych pismach. Sprawdźcie sami jej unikatowe projekty! Mamy nadzieję, że HELLO calligraphy czas pandemii przetrwa i pozostanie z nami na Łazarzu na bardzo długo. ".