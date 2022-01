Wiadomości z Poznania: 10.01.2022. Co ważnego dzieje się w mieście?

Najnowsze informacje z UM Pozna艅

Wiecie, 偶e to zdj臋cie by艂o inspiracj膮 dla producentki Wied藕min Netflix?馃槏 Lauren Schmidt Hissrich wybra艂a si臋 na wycieczk臋 po Polsce, by lepiej zrozumie膰 kraj, z kt贸rego pochodzi autor sagi - Andrzej Sapkowski. Natchnienie znalaz艂a w艣r贸d polskich fotograf贸w. Tak trafi艂a na zdj臋cie domk贸w budniczych autorstwa Micha艂a Koralewskiego, kt贸re opisa艂a w ten spos贸b: "Jedn膮 z rzeczy, kt贸re chcia艂am wnie艣膰 do 鈥濿ied藕mina鈥, jest poczucie 艣wiat艂a i barw, wi臋c od razu przyci膮gn臋艂y mnie kolory, budynki i blask na zdj臋ciu鈥. 馃摳www.instagram.com/michal_koralewski/

Garbary to wyj膮tkowe miejsce na mapie naszego miasta. Zapraszamy do obejrzenia filmu, z kt贸rego dowiecie si臋, jakie dzia艂ania podj臋to podczas rewitalizacji tej cz臋艣ci Starego Miasta. Jednym z nich jest miejski program Zau艂ek Rzemios艂a, kt贸rego celem jest pomoc przedsi臋biorcom, reprezentuj膮cym coraz rzadziej spotykane specjalno艣ci. Wi臋cej informacji o Zau艂ku Rzemios艂a w linku: https://bit.ly/Zau艂ekRzemios艂a

Je艣li komu艣 doskwiera aktualna temperatura na zewn膮trz, to zapraszamy do Palmiarnia Pozna艅ska馃尨 Tam mo偶na zobaczy膰 wiele wspania艂ych ro艣lin, wypi膰 kaw臋 i si臋 ogrza膰.馃槈 Na poni偶szych zdj臋ciach mo偶ecie zobaczy膰, jak wygl膮da艂a ponad p贸艂 wieku temu. Wi臋cej zdj臋膰 z lat 1960-65 mo偶ecie znale藕膰 na stronie CYRYL: https://bit.ly/Cyryl19601965 馃摳Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Pozna艅