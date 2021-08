Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 9.08.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

@A__Nazar @CentralneO Autostradami (poza odcinkami koncesyjnymi) zarządza GDDKiA, my również odpowiadamy za jakość infrastruktury. Liczba czynnych bramek do poboru opłat i sprawny przepływ pojazdów przez bramki - to leży już w gestii KAS.