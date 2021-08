Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 5.08.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

RT @GDDKiA_Rzeszow: A tak wygląda budowany most nad rzeką #San z innej perspektywy. #Podkarpacie #S19 #ViaCarpatia #funduszeUE #ŁączymyPol…

Podczas wczorajszego spotkania z branżą utrzymaniową nie zabrakło tematów trudnych. Wskazaliśmy https://t.co/0ZrQunMcTf. na przypadki używania środków biobójczych (przeznaczonych do wybiórczego zwalczania chwastów) w wysokich stężeniach w celu uniknięcia konieczności koszenia. https://t.co/Hbij9OIfyu

💡 W pierwszym kwartale 2022 r. planujemy ogłoszenie 31 postępowań przetargowych na prace utrzymaniowe, 21 chcemy ogłosić w drugim kwartale, a w kolejnych odpowiednio 11 i 25. Łącznie w przyszłym roku planujemy ogłoszenie 88 przetargów na kwotę ok. 2,1 mld zł. https://t.co/GCi0XLO0it

Od początku tego roku ogłosiliśmy 29 postępowań przetargowych na utrzymanie dróg krajowych. Kolejne 52 #przetargi ogłosimy do 30 września, a 15 do 31 grudnia 2021 r. Łącznie w tym roku ogłoszonych zostanie 96 przetargów na kwotę ok. 3,5 mld zł. 👷‍♂️ https://t.co/gdkt8PU0py