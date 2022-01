Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 4.01.2022 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

📢 Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pojazdy do zimowego utrzymania 🚜 🚛 są w gotowości. 🌧️ Deszcz w woj. PL, ŚL, ŚK, MP, ŁD, WP, PK, ZP, MZ, DŚ. 🌫️ Mgły w woj. ZP. Apelujemy o ostrożną jazdę❗️ https://t.co/n22L8PWShT

RT @GDDKiA_Szczecin: Obwodnica #Przecławia i #Warzymic w ciągu #DK13 znacząco poprawi dojazd ze Szczecina do autostrady #A6. Na budowanej t…

@MI_GOV_PL @RegioPoland Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4624,9 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 753,6 km A i 2871,3 km S. W postępowaniach przetargowych są obecnie 22 zadania o łącznej dł. 305,9 km z PBDK oraz obwodnica o dł. około 6 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. #FunduszeUE https://t.co/cS9dNiaQ6N

RT @MI_GOV_PL: 📣Odcinek szlaku #ViaBaltica oddany do ruchu!

RT @GDDKiA_Olsztyn: Oddaliśmy do ruchu odcinek #S61 #Wysokie - #Raczki o długości 20,2 km. To pierwszy z trzech odcinków drogi ekspresowej…

📢 Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Sprzęt do zimowego utrzymania 🚛 🚜 pozostaje w stanie gotowości. 🌧️ Deszcz lub mżawka w całym kraju poza woj. KP, ŚL, MP i PK. 🌫️ Mgły w woj. MP. Jedźcie ostrożnie❗️ https://t.co/xDciKSKjXo

RT @GDDKiA_Wroclaw: Rok 2021 na Dolnym Śląsku stał pod znakiem #S3. W tej materii działo się sporo, bo oddaliśmy jej fragment do ruchu, drą…

Koniec roku to czas podsumowań. Zapraszamy zatem do naszego résumé ostatnich 12 miesięcy. Rok 2021 zakończyliśmy, realizując 109 zadań o łącznej długości ponad 1373 km. Udostępniliśmy do ruchu ponad 425 km nowych dróg.

#ŁączymyPolskę

#FunduszeUE

@MI_GOV_PL

@RegioPoland https://t.co/NA55MqIGAX