Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 30.12.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

W 2022 roku planujemy oddać do ruchu nieco ponad 345 km nowych dróg krajowych. Które to będą odcinki? Szczegóły w informacji na stronie. https://t.co/0lx7Reu1Gy https://t.co/dBSzsWCjn7

Warto pamiętać o skali prac:

A2 w Poznaniu - 16 km, 4 węzły, średni ruch od 71 do 83 tys. pojazdów

A2 Łódź - Konotopa - 90 km, 13 węzłów, 5 MOP-ów, średni ruch od 50 do 93 tys. pojazdów.