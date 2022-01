Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 3.01.2022 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad to urz膮d zajmuj膮cy si臋 budow膮 i utrzymaniem najwa偶niejszych dr贸g w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powsta艂 w 2002 roku, podlega mu zar贸wno centrala w Warszawie, jak i 16 oddzia艂贸w terenowych, po jednym w ka偶dym z wojew贸dztw.

馃摙 Wszystkie drogi krajowe s膮 przejezdne. Sprz臋t do zimowego utrzymania 馃殯 馃殰 pozostaje w stanie gotowo艣ci. 馃導锔 Deszcz lub m偶awka w ca艂ym kraju poza woj. KP, 艢L, MP i PK. 馃尗锔 Mg艂y w woj. MP. Jed藕cie ostro偶nie鉂楋笍 https://t.co/xDciKSKjXo

RT @GDDKiA_Wroclaw: Rok 2021 na Dolnym 艢l膮sku sta艂 pod znakiem #S3. W tej materii dzia艂o si臋 sporo, bo oddali艣my jej fragment do ruchu, dr膮鈥

Obecnie kierowcy maj膮 do dyspozycji 4670,5 km dr贸g szybkiego ruchu, w tym 1鈥778,9 km A i 2891,6 km S. W post臋powaniach przetargowych s膮 obecnie 22 zadania o 艂膮cznej d艂. 305,9 km z PBDK oraz obwodnica o d艂. oko艂o 6 km z rz膮dowego Programu budowy 100 obwodnic. #FunduszeUE https://t.co/giNcfS8KGF

Koniec roku to czas podsumowa艅. Zapraszamy zatem do naszego r茅sum茅 ostatnich 12 miesi臋cy. Rok 2021 zako艅czyli艣my, realizuj膮c 109 zada艅 o 艂膮cznej d艂ugo艣ci ponad 1373 km. Udost臋pnili艣my do ruchu ponad 425 km nowych dr贸g.

