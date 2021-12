Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 29.12.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad to urz膮d zajmuj膮cy si臋 budow膮 i utrzymaniem najwa偶niejszych dr贸g w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powsta艂 w 2002 roku, podlega mu zar贸wno centrala w Warszawie, jak i 16 oddzia艂贸w terenowych, po jednym w ka偶dym z wojew贸dztw.

RT @GDDKiA_Poznan: Na drogach krajowych w #wielkopolska pracuje 61 pojazd贸w do zwalczania go艂oledzi. Nawierzchnie czarne. Temp. -6 do0 st.鈥

馃摙Otrzymujemy sygna艂y, 偶e platform do od艣nie偶ania brakuje nawet w bazach logistycznych i prze艂adunkowych. Trudno je te偶 znale藕膰 na prywatnych parkingach. Chcemy da膰 dobry przyk艂ad i ju偶 w przysz艂ym roku to GDDKiA zamontuje pierwsze platformy do od艣nie偶ania aut ci臋偶arowych. https://t.co/pXfMi7Z6Hy