Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 29.10.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad to urz膮d zajmuj膮cy si臋 budow膮 i utrzymaniem najwa偶niejszych dr贸g w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powsta艂 w 2002 roku, podlega mu zar贸wno centrala w Warszawie, jak i 16 oddzia艂贸w terenowych, po jednym w ka偶dym z wojew贸dztw.

馃摙 W zwi膮zku ze spodziewanym wzmo偶onym ruchem na drogach krajowych zosta艂y podj臋te dzia艂ania, by pom贸c kierowcom w sprawnym i bezpiecznym podr贸偶owaniu po sieci dr贸g zarz膮dzanych przez GDDKiA. #BezpieczniNaDrodze #BRD 鉃★笍 https://t.co/GYPFVJ0phy https://t.co/heWQgd7ROv

RT @GDDKiA_Wroclaw: Do ko艅ca bie偶膮cego tygodnia udost臋pnimy kierowcom kolejnych 6 km #S3 pomi臋dzy w臋z艂ami #Lubin P贸艂noc i #Polkowice Po艂udn鈥

RT @GDDKiA_Gdansk: A dok艂adniej dwa odcinki #S6 Obwodnicy Metropolii Tr贸jmiejskiej z Chwaszczyna przez 呕ukowo do w臋z艂a #Gda艅sk Po艂udnie u z鈥

@prpeju @PanUmberto @GDDKiA_Lodz Przypomnijmy, 偶e obecnie S8 od w臋z艂a 艁贸d藕 Po艂udnie do Piotrk贸w Trybunalski Zach. prowadzi po A1. W projekcie Rz膮dowego Programu Budowy Dr贸g Krajowych do 2030 r. zapisano budow臋 S12 od w臋z艂a 艁贸d藕 Po艂udnie do w臋z艂a Kozenin na skrzy偶owaniu z S74.

