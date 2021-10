Wiadomości z polskich dróg: GDDKiA 14.10.2021 na Twitterze. Co nowego?

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

Przypomnijmy, że sieć dróg publicznych w Polsce ma ponad 420 tys. km. Na drogach krajowych utrzymywanych w najwyższym I standardzie śnieg luźny może zalegać do 4 godz. po ustaniu opadów, zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz. https://t.co/4lgYNgTwtW

Kilka tysięcy osób będzie pracować przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. To ponad 21 tys. km dróg. Do dyspozycji mamy ok. 2500 pojazdów (pługi, pługosolarki, pługi wirnikowe), a w 292 magazynach mamy 500 tys. ton soli drogowej.

