Wiadomości kryminalne z 9.02.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Od początku 2022 roku na wielkopolskich drogach doszło do 192 wypadków drogowych, w których zginęło 20 osób, a 218 zostało rannych. Za tymi liczbami niestety kryją się ludzkie dramaty i tragedie. Często do zdarzeń dochodziło z powodu nadmiernej prędkości, gdzie auto prowadził "młody kierowca". Młody człowieku- droga to nie tor wyścigowy! Zdejmij nogę z gazu. Pamiętajcie, ŻYCIE to najcenniejsze co mamy...