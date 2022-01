Wiadomości kryminalne z 5.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Chcesz być zawsze na bieżąco? Śledź razem z nami policyjne profile na Facebooku. Znajdziesz tu informacje o wypadkach, kradzieżach, pobiciach, zaginięciach... Każdy dzień przynosi mnóstwo pracy dla poznańskiej policji. Co wydarzyło się dziś?

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu Wolsztyn - Policjanci uratowali nieprzytomną kobietę

Pomagamy i chronimy - to hasło, które przyświeca polskiej Policji. Wolsztyńscy policjanci swoim szybkim działaniem uratowali życie kobiety. https://bit.ly/3pUBALn

Powodem spotkania z policjantami z grupy Speed była nadmierna prędkość, a w trakcie kontroli drogowej okazało się, że kierowca przewozi w bagażniku prawie 200l paliwa, które kilka minut wcześniej ukradł z pobliskiej stacji. Został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. To jednak nie wszystkie przewinienia, jakie miał na swoim koncie 👏👮‍♂️ Szczegóły sprawy 👉 https://bit.ly/3pBnQoG #drogówkaPoznań #grupaSpeedPoznań

Prokurator, policjant i ich wspólnicy zatrzymani przez policjantów z Obornik. Okazało się, że to oszuści... https://bit.ly/3Hm8ACa

Dawniej w złodziejskiej gwarze mówiono na to "graty". Jeśli chcesz się dowiedzieć, do czego posłużyły graty pewnemu złodziejowi z Leszna to przeczytaj... https://bit.ly/31dr9t6

Nie oddychał i krwawił – policjant uratował mu życie