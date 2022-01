Wiadomości kryminalne z 22.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

"U policjantów z poznańskiej drogówki zapowiada się pracowicie - wszystko dla Waszego bezpieczeństwa 👮‍♂️😉. " - to treść posta, który pojawił sie na Facebooku 22.01.2022. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

Wypadki, pobicia, kradzieże, włamania, zaginięcia - poznańska policja codziennie ma ręce pełne roboty. Śledź razem z nami ich pracę i bądź zawsze na bieżąco. Poniżej znajdziesz informacje kryminalne z Poznania i okolicy dodane dzisiaj na Facebooka.

U policjantów z poznańskiej drogówki zapowiada się pracowicie - wszystko dla Waszego bezpieczeństwa 👮‍♂️😉

Jest weekend, za oknem śnieg i nadal mnóstwo wolnego czasu :-) Czego chcieć więcej? Chyba tylko bezpiecznej i udanej zabawy! :-)❄️ Nowa metoda działania oszustów! Do niecnych celów wykorzystują pandemię Covid-19! Nie daj się oszukać!

Nowa metoda działania oszustów. Wymyślili legendę na Covid-19. Oszukują przede wszystkim seniorów. https://bit.ly/3rDhS6P

Kochane Babcie 👵 i drodzy Dziadkowie 👨‍🦳 Z okazji Waszego święta poznańscy policjanci życzą Wam przede wszystkim dużo zdrowia! ❤️ Uśmiechu każdego dnia 😊 Dziękujemy za Waszą miłość, wsparcie i dobrą radę podpartą życiowym doświadczeniem 💐💐 💝Babcia i Dziadek to Skarb 💝

Policjanci z poznańskiego Nowego Miasta poszukują zaginionej 16-letniej Marty Księżyckiej. Nastolatka ma 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i kolczyk w nosie. 19 grudnia 2021 r. dziewczyna wyszła z mieszkania przy ul. Sandomierskiej w Poznaniu i do dziś dnia nie nawiązała kontaktu z rodziną. Najprawdopodobniej uciekła z domu. Dotychczasowe działania policjantów nie pozwoliły na ustalenie jej miejsca pobytu, dlatego podjęto decyzję o publikacji wizerunku. Wszystkich, którzy wiedzą, gdzie może przebywać zaginiona, prosimy o kontakt z policjantami pod całodobowymi numerami telefonu 47 77 123-11 lub 47 77 123-12.

Ferie zimowe w pełni ⛄️❄️ dlatego policjanci z poznańskiej drogówki sprawdzają, czy podróżujący szczególnie ci najmłodsi wycieczkowicze, mogą czuć się bezpiecznie, a ich rodzice spokojnie, podczas wyjazdu swoich pociech 🚌 Przypominamy, że każdy może zgłosić sprawdzenie autokaru wycieczkowego, a wykaz miejsc ich kontroli oraz zasady realizacji znajdują się 👉 https://bit.ly/3nKIm51 #drogówkaPoznań

Policjanci z OPP w Poznaniu już od 15 lat wspierają poznańskie Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda". Wspaniała inicjatywa 👏👏👏

Zima trwa w najlepsze i nigdy nie wiadomo kiedy zaskoczy nas śniegiem. Jak już biały puch spadnie na ziemie, warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie i wiedzieć jak o nie dbać!

Dla przypomnienia☝️👮‍♂️ zgodnie z nowym taryfikatorem objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone, a także wejście lub wjechanie na tory, jeśli nie ma miejsca by opuścić przejazd (za sygnalizator przy czerwonym świetle) grozi mandat w wysokości 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ złotych. Taki właśnie mandat oraz 4️⃣ pkt. karne otrzymał 20-latek na ulicy Lutyckiej w Poznaniu, który naruszył te przepisy. Został zauważony i zatrzymany do kontroli przez policjantów z #drogówkaPoznań.

