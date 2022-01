Wiadomości kryminalne z 21.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Parkowanie na „kopercie” przez osobę nieuprawnioną 👮‍♂️☝️Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 1 stycznia br. podnosi mandat za parkowanie na „kopercie” przez osobę do tego nieuprawnioną z 500 zł do 8️⃣0️⃣0️⃣ zł. Nie zmieniła się liczba punktów karnych, które można otrzymać za to wykroczenie, czyli 5 pkt. 👮‍♂️☝️W przypadku posługiwania się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną wcześniej mandat wynosił 300 zł, od 1 stycznia - 4️⃣0️⃣0️⃣ zł. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przyjrzeli się temu, jak wygląda sytuacja z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych ♿️🚙. Sprawdzili oznakowanie i wymiary kilku miejsc znajdujących się przy jednostkach użyteczności publicznej oraz zweryfikowali karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w zaparkowanych pojazdach. Wynik kontroli policjantów z #drogówkaPoznań 👌