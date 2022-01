Wiadomości kryminalne z 16.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu

Dzisiaj wczesnym rankiem st. post. Jakub Jóskowiak z Wydziału Ruchu Drogowego jechał na służbę. W pewnym momencie na #A2 na wysokości zjazdu Poznań - Krzesiny zobaczył pojazd, który uderzył w bariery energochłonne. Natychmiast się zatrzymał i podbiegł do samochodu. Autem kierowała kobieta, która była mocno rozstrzęsiona, ale na szczęście nie została ranna. Policjant pomógł jej, a następnie skontaktował się z dyspozytorem i poinformował o konieczności wezwania na miejsce odpowiednich służb oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do ich przyjazdu 💪👮‍♂️👏 #drogówkaPoznań

No to dziecięce marzenie spełnione. Teraz będzie przelew na 2500 zł i pauza w kolejnych przejażdżkach, bo prawo jazdy zostało zatrzymane.

👮‍♂️☝️Znak C-2 oznacza „nakaz jazdy w prawo za znakiem” zlekceważenie go, wiąże się z mandatem w wysokości 250 zł i 5 pkt karnych Od ubiegłego roku trwa remont na torowisku przy ul. Św. Marcin. To właśnie tam, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Niestety, nie wszyscy kierowcy się do niej stosują i łamią przepisy drogowe. Wczoraj policjanci z #drogówkaPoznań kontrolowali skrzyżowanie Al.Niepodległości/Św. Marcin. Wynik kontroli z pomocą policyjnego drona, to 27 ujawnionych wykroczeń popełnionych w dwie godziny za niezastosowanie się do znaku C-2. 🔴Przypominamy, że dodatkowo po minięciu takiego znaku kierującemu NIE WOLNO jechać prosto, skręcać w lewo, ani tym bardziej zawracać❗️❗️❗️ Ps. Policjanci zaznaczają, że nie była to ostatnia wizyta w tym miejscu.