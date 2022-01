Wiadomości kryminalne z 14.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

"­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆÔśŁ´ŞĆZnak C-2 oznacza ÔÇ×nakaz jazdy w prawo za znakiemÔÇŁ zlekcewa┼╝enie go, wi─ů┼╝e si─Ö z mandatem w wysoko┼Ťci 250 z┼é i 5 pkt karnych Od ubieg┼éego roku trwa remont na torowisku przy ul. ┼Üw. Marcin. To w┼éa┼Ťnie tam, zosta┼éa wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Niestety, nie wszyscy kierowcy si─Ö do niej stosuj─ů i ┼éami─ů przepisy drogowe. Wczoraj policjanci z #drog├│wkaPozna┼ä kontrolowali skrzy┼╝owanie Al.Niepodleg┼éo┼Ťci/┼Üw. Marcin. Wynik kontroli z pomoc─ů policyjnego drona, to 27 ujawnionych wykrocze┼ä pope┼énionych w dwie godziny za niezastosowanie si─Ö do znaku C-2. ­čö┤Przypominamy, ┼╝e dodatkowo po mini─Öciu takiego znaku kieruj─ůcemu NIE WOLNO jecha─ç prosto, skr─Öca─ç w lewo, ani tym bardziej zawraca─çÔŁŚ´ŞĆÔŁŚ´ŞĆÔŁŚ´ŞĆ Ps. Policjanci zaznaczaj─ů, ┼╝e nie by┼éa to ostatnia wizyta w tym miejscu. " - to tre┼Ť─ç posta, kt├│ry pojawi┼é sie na Facebooku 14.01.2022. ┼Üled┼║ z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

Mężczyzna obecnie przebywa w policyjnym areszcie do dyspozycji policjantów Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Wkrótce usłyszy zarzuty.

W styczniu br. wyszed┼é z wi─Özienia, gdzie odbywa┼é kar─Ö za inne przest─Öpstwa. Wczoraj zaatakowa┼é kuriera InPost za pomoc─ů ig┼éy ze strzykawk─ů. Kilka dni wcze┼Ťniej w ten sam spos├│b ekip─Ö telewizji WTK. M─Ö┼╝czyzna zosta┼é zatrzymany przez policjant├│w KP Wodny i policjant├│w z Grupy Realizacyjnej Pozna┼ä. Teraz weryfikujemy podobne sytuacje w kt├│rych 27-latek m├│g┼é bra─ç udzia┼é. This is a re-share of a post

Za pope┼énione wykroczenia kierowca zap┼éaci mandat w wysoko┼Ťci 2500 z┼é, ale za prowadzeniem pojazdu w stanie nietrze┼║wo┼Ťci, czyli pope┼énienie przest─Öpstwa, grozi mu nawet 2 lata pozbawienia wolno┼Ťci, zakaz prowadzenia pojazd├│w a┼╝ do 15 lat oraz kara pieni─Ö┼╝n─ů si─Ögaj─ůc─ů kwoty nawet 60 tysi─Öcy z┼éotych! Pi┼ée┼Ť? Nie jed┼║! - mo┼╝e to przekona lekkomy┼Ťlnych.

Witosa - Pozna┼ä ­č嬭čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆ kieruj─ůca najecha┼éa na ostry element le┼╝─ůcy na drodze i uszkodzi┼éa ko┼éo. Potrzebna by┼éa pomocÔÇŽ #pomagamyIchronimy #drog├│wkaPozna┼ä

19-latek nie tak dawno zda┼é egzamin na prawo jazdy, a ju┼╝ je straci┼é na najbli┼╝sze 3 miesi─ůce. Powodem tego by┼éa pr─Ödko┼Ť─ç. P─Ödzi┼é on na ul. Krzywoustego w Poznaniu, a┼╝ 129km/h w obszarze zabudowanym. Kontrola drogowa zako┼äczy┼éa si─Ö dla niego mandatem w wysoko┼Ťci 1500 z┼é i 10 pkt karnymi ­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆ #drog├│wkaPozna┼ä #grupaSpeedPozna┼ä KRS 0000396361 | Cel szczeg├│┼éowy 0065821 Zosia

Je┼Ťli nie macie pomys┼éu na to, co zrobi─ç z 1´ŞĆÔâú% Waszego podatku to podpowiadamyÔŁŚ´ŞĆÔŁŚ´ŞĆmo┼╝ecie zrobi─ç co┼Ť dobrego i pom├│c w kosztownym leczeniu oraz rehabilitacji ma┼éej Zosi - c├│rki policjant├│w z Poznania ­č嬭čÖĆ

800 z┼é mandatu za pr─Ödko┼Ť─ç, grzywna do 30 tys. z┼éotych i zakaz prowadzenia pojazd├│w od 6 miesi─Öcy nawet do 3 lat. Taki mo┼╝e by─ç efekt nieodpowiedzialnego zachowania na drodzeÔŁŚ´ŞĆ Kieruj─ůca skod─ů na ul. Krzywoustego przekroczy┼éa pr─Ödko┼Ť─ç o 36 km/h. Zosta┼éa zatrzymana przez policjant├│w z pozna┼äskiej grupy Speed do kontroli. W trakcie przejazdu we wskazane przez mundurowych, bezpieczne miejsce, nagle nast─ůpi┼éa nieoczekiwana ÔÇ× przesiadkaÔÇŁ. Okaza┼éo si─Ö, ┼╝e 21-latka nie ma prawa jazdy ­čĄ» ÔśŁ´ŞĆPrzypominamy, ┼╝e wed┼éug nowego taryfikatora za takie wykroczenie mo┼╝e grozi─ç kara aresztu, ograniczenia wolno┼Ťci albo grzywny nie ni┼╝szej ni┼╝ 1500 z┼é (max do 30 tys. z┼é). To jednak nie wszystko. Obecnie ÔÇ×orzeka si─ÖÔÇŁ zakaz prowadzenia pojazd├│w, kt├│ry za wykroczenie trwa min 6 m-cy, a max 3 lata! Sprawa znajdzie sw├│j fina┼é w s─ůdzie. #drog├│wkaPozna┼ä