Wiadomości kryminalne z 10.01.2022 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wiadomości kryminalne z Poznania

800 zł mandatu za prędkość, grzywna do 30 tys. złotych i zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Taki może być efekt nieodpowiedzialnego zachowania na drodze❗️ Kierująca skodą na ul. Krzywoustego przekroczyła prędkość o 36 km/h. Została zatrzymana przez policjantów z poznańskiej grupy Speed do kontroli. W trakcie przejazdu we wskazane przez mundurowych, bezpieczne miejsce, nagle nastąpiła nieoczekiwana „ przesiadka”. Okazało się, że 21-latka nie ma prawa jazdy 🤯 ☝️Przypominamy, że według nowego taryfikatora za takie wykroczenie może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł (max do 30 tys. zł). To jednak nie wszystko. Obecnie „orzeka się” zakaz prowadzenia pojazdów, który za wykroczenie trwa min 6 m-cy, a max 3 lata! Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. #drogówkaPoznań

