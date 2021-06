Wiadomo z kim zagra Polska, jeśli awansuje. Mecz na najlepszym stadionie Euro z wicemistrzem świata?

Ewentualny awans Polaków zakłada dwa scenariusze. W każdym Biało-Czerwoni muszą wygrać ze Szwecją, ale zwycięstwo nie jest jednoznaczne z zajęciem określonego miejsca w grupie. W przypadku triumfu Polaków i remisu w spotkaniu Hiszpanii ze Słowacją, Orły znajdą się na szczycie grupy E. Każdy inny wynik drugiego spotkania oznacza drugie miejsce dla podopiecznych Paulo Sousy.

Ostateczne miejsce w grupie E jest kluczowe przy doborze rywala w fazie pucharowej. Jeśli Polacy zakończą obecne zmagania na drugim miejscu w tabeli, co jest najbardziej prawdopodobne, to czeka ich wyjazd do Kopenhagi i mecz z wicemistrzem świata - Chorwacją. Reprezentacja z Bałkanów we wtorek wygrała ze Szkocją i wskoczyła na drugie miejsce w grupie D. Wyjazd do stolicy Danii z pewnością byłby miłym doświadczeniem dla kibiców, bo stadion Parken dał się poznać jako jedna z najlepszych aren całego Euro.