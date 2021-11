Wiadomo, o czym Merkel rozmawiała z Łukaszenką. Zaproponował tunel humanitarny

Jak informuje Reuters, cytując wypowiedź rzeczniczki Aleksandra Łukasznki Natalli Ejsmant, przywódca Białorusi zaproponował kanclerz Angeli Merkel utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2 tys. migrantów, którzy znajdują się obecnie przy granicy z Polską. Propozycja miała paść podczas pierwszej rozmowy polityków.

- My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych 5 tys. do ojczyzny. I Angela Merkel, zgodnie z tymi ustaleniami, będzie prowadzić negocjacje z UE, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec – oświadczyła Ejsmant.

W ostatnich dniach Angela Merkel dwukrotnie rozmawiała telefonicznie z Łukaszenką o sytuacji na granicy z Białorusi.