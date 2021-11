Wiadomo, kiedy molnupiravir będzie dostępny w Polsce. Zamówionych zostało kilkadziesiąt tysięcy dawek leku na COVID-19

Monlnupiravir, nowy doustny lek na COVID-19

Polscy pacjenci chorzy na COVID-19 już od połowy grudnia mogą uzyskać dostęp do pierwszego leku na tę chorobę – podaje w piątek RMF FM. Polska jako jeden z pierwszych krajów ma już zakontraktowane dostawy molnupiraviru, choć lek ten nie ma jeszcze oficjalnego dopuszczenia do stosowania w Europie.

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała już wstępną pozytywną ocenę co do skuteczności stosowania molnupiraviru u pacjentów chorych na COVID-19. W najbliższym czasie spodziewana jest rekomendacja EMA, by poszczególne kraje Unii Europejskiej indywidualnie dopuszczały ten lek w terapii osób, które zachorowały wskutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Według informacji RMF FM Polska zawarła umowę na dostawę kilkudziesięciu tysięcy dawek leku.

Molnupiravir jako pierwsza dopuściła do obrotu na swoim terenie Wielka Brytania. Zakup tego leku rozważają także Japonia, Tajlandia, Korea Południowa i Australia – podaje RMF FM.