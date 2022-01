Wiadomo, co zawiera projekt PiS. Ogromne kary za łamanie obostrzeń

Według ustaleń RMF FM, projekt ustawy przewiduje, że podniesiona ma zostać wysokość mandatu za łamanie obostrzeń wprowadzonych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

"W tej chwil za brak maseczki, jedzenie w kinie, czy nieprzestrzeganie dystansu policjant może nałożyć od 20 do 500 złotych mandatu. Jeżeli proponowana między innymi przez Jarosława Kaczyńskiego zmiana wejdzie w życie, to maksymalna kara wzrośnie z 500 do aż 2000 złotych. Co więcej, osobom, które nie zgodzą się na mandat i przegrają sprawę w sądzie grozić będzie zapłacenie nawet 6 tysięcy złotych" - czytamy na rmf24.pl.