Wiadomo, co nas czeka po zakończeniu stanu wyjątkowego. Rząd w trybie pilnym pracuje nad projektem

O projekcie nad którym pracuje rząd informuje 300polityka.pl. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, że jego celem jest przygotowanie rozwiązań, które zostaną wdrożone po wygaśnięciu stanu wyjątkowego na pasie przygranicznym z Białorusią. Przypomnijmy, że został on wprowadzony 2 września na 30 dni. Po upływie tego czasu zdecydowano o przedłużeniu go o kolejnych 60 dni. To jednak ostatnie możliwe przedłużenie. Oznacza to, że stan wyjątkowy ostatecznie zakończy się 2 grudnia.

Dodatkową ważną okolicznością do przyjęcia nowych regulacji ma być rozpoczęcie budowy zapory na granicy.