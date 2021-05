WHO dopuszcza do użytku na świecie szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. Kiedy ta szczepionka trafi do Polski?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek, 7 maja 2021 r., trybie pilnym szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez chińską firmę Sinopharm. Jest to pierwsza szczepionka opracowana w kraju niezachodnim, która uzyskała poparcie WHO.

Jak zauważa BBC News przy niewielkiej ilości danych opublikowanych na arenie międzynarodowej na wczesnym etapie skuteczność różnych chińskich szczepionek była od dawna niepewna. Na przykład brazylijskie próby innej szczepionki, Sinovac, wykazały wskaźnik skuteczności wynoszący około 50,4%, czyli niewiele ponad 50% progu wymaganego do zatwierdzenia przez WHO. Badania w Turcji i Indonezji wykazały jednak wyższy wskaźnik skuteczności.

Poszczególni regulatorzy zdrowia w różnych krajach - szczególnie biedniejszych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji - już wcześniej, nie czekając na decyzję WHO, zaaprobowali chińskie szczepionki do użycia w nagłych wypadkach.

Do tej pory WHO zatwierdzała tylko szczepionki produkowane przez firmy Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson i Moderna. Te cztery szczepionki są także dostępne w Polsce.

Szczepionka Sinopharm jest produkowana przez Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filię China National Biotec Group (CNBG).

WHO zaleca szczepionkę osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym w schemacie dwudawkowym w odstępach od trzech do czterech tygodni. Skuteczność szczepionki przeciw chorobie objawowej i hospitalizowanej oszacowano na 79% we wszystkich grupach wiekowych łącznie.

Niewiele osób starszych (powyżej 60 lat) wzięło udział w badaniach klinicznych, więc nie można było oszacować skuteczności w tej grupie wiekowej. Niemniej jednak WHO nie zaleca górnej granicy wieku dla szczepionki, ponieważ wstępne dane i potwierdzające dane dotyczące immunogenności sugerują, że szczepionka może mieć działanie ochronne u osób starszych. Nie ma teoretycznego powodu, by sądzić, że szczepionka ma inny profil bezpieczeństwa w starszych i młodszych populacjach. W związku z tym WHO zaleca, aby kraje stosujące szczepionkę w starszych grupach wiekowych prowadziły monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności w celu ujednolicenia zaleceń.