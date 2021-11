WHO alarmuje: do wiosny gigantyczny wzrost liczby zgonów z powodu COVID-19. Mówi się nawet o 2,2 mln ofiar! Małgorzata Puzyr

Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne fot. konrad kozlowski/polskapress

Do wiosny w 53 państwach europejskich i środkowoazjatyckich może nastąpić 700 tys. zgonów z powodu Covid-19, a w skali świata bilans śmierci wskutek pandemii może wzrosnąć o 2,2 mln – ostrzega WHO Europe, cytowana we wtorek przez agencję Associated Press.