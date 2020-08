Wewnętrzne rozgrywki w Platformie nie skończą się żadnym przesileniem

Największa partia opozycyjna zafundowała sobie właśnie serię kryzysów wizerunkowych, tymczasem wokół niej zaczyna wyrastać całkiem realna konkurencja.

Położenie Platformy Obywatelskiej u progu nowego sezonu politycznego zdecydowanie nie jest godne pozazdroszczenia. Zamiast dyskontować efekty wysiłków włożonych w kampanię prezydencką, partia funduje sobie kolejne kryzysy wizerunkowe i pogrąża się w wewnętrznych sporach. Trochę tak, jakby politycy PO chcieli czarno na białym dowieść wyborcom, że nie ma już sensu w nich inwestować - i że lepiej postawić na coś nowego. Właśnie, coś nowego. Na 5 września Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie do życia swojego ruchu społecznego. Prezydent Warszawy i kandydat PO w ostatnich wyborach prezydenckich powtarza wprawdzie, że jego inicjatywa nie ma mieć charakteru konkurencyjnego wobec Platformy, w tym samym jednak czasie część polityków tej partii zastanawia się nad związaniem swej politycznej przyszłości z nową organizacją Trzaskowskiego, natomiast inna zaś część irytuje się, że nowy szyld odbierze Platformie ostatnie szanse na nabranie wiatru w żagle.

Równolegle powstaje inny ruch polityczny, którego twórca nie ukrywa, że zamierza konkurować z Platformą. Szymon Hołownia, który w I turze wyborów prezydenckich uzyskał prawie 14 procent głosów w dużej mierze kosztem kandydata Koalicji Obywatelskiej, uruchamia właśnie kolejne struktury swojej Polski 2050. Mimo, że Hołownia podkreśla obywatelski, otwarty i niepartyjny charakter tego ruchu, jest raczej jasne, że może być on zalążkiem pełnoprawnego ugrupowania politycznego. Takiego, które w wyborach parlamentarnych za 3 lata miałoby walczyć o mandaty między innymi z Platformą. W ten sposób na politycznej mapie Polsk po jej opozycyjnej stronie pojawiają się dwa nowe szyldy. Oba w założeniach centrowe, obywatelskie, dystansujące się od klasycznej polityki partyjnej, oba prowadzone przez rozpoznawalnych, mających już za sobą całkiem skuteczne kampanie prezydenckie liderów.

Tymczasem w Platformie Obywatelskiej toczy się wewnętrzna wojna, zaś sama partia funduje sobie kryzys za kryzysem. Posłowie PO wzburzyli zarówno swych sympatyków, jak i sprzyjające im na ogół liberalne media głosowaniem w sprawie podwyżek dla prezydenta, premiera i ministrów oraz parlamentarzystów. Posłowie Platformy zamierzali wspólnie z PiS przyznać znaczące podwyżki zarówno sobie, jaki prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi morawickiemu. W pakiecie była też pensja dla małżonki prezydenta w wysokości 18 tysięcy brutto miesięcznie. Wszystko to w trakcie pandemii i w momencie, gdy wywołany przez nią kryzys gospodarczy powodował obniżki pensji milionów Polaków i utratę pracy przez dziesiątki i setki tysięcy kolejnych.

Pokłosiem afery z podwyżkami był kolejny - już nieco mniej intensywny - wybuch oburzenia mediów i komentatorów w portalach społecznościowych, tym razem związany z wynajęciem przez klub PO czterogwiazdkowego hotelu na posiedzenie wyjazdowe poświęcone kryzysowi wizerunkowemu po blamażu z podwyżkami. W efekcie przez sporą część tygodnia najważniejsi politycy Platformy deliberowali - w tym publicznie, w mediach - czy posiedzenie należy odwołać, przełożyć, czy raczej przeprowadzić zgodnie z planem. Jeden kryzys wizerunkowy płynnie przeszedł w ten sposób w drugi. Za jedno i drugie na Platformę spadła potężna krytyka ze strony nawet otwarcie sprzyjających opozycji mediów i użytkowników mediów społecznościowych. Platformie dostało się również od Donalda Tuska - Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja - napisał na Twitterze były premier.

Profesor Marcin Król, jeden z nestorów polskiego liberalizmu, ogłosił zaś na antenie TVN24, że po głosowaniu w sprawie podwyżek miejsce polityków obecnej opozycji jest już jedynie „na śmietniku historii”. Opinie aż tak ostre rzadko mają pełne pokrycie w rzeczywistości, faktem jest jednak, że od lipca Platforma zdążyła już kilkakrotnie postrzelić się w kolana.

Według najbardziej rozpowszechnionych interpretacji najwięcej schadenfreude z powodu tego stanu rzeczy ma odczuwać Grzegorz Schetyna. Odsunięty od władzy na początku roku były szef Platformy ma też być największym beneficjentem wpadek nowego kierownictwa. Jest w tym niemało prawdy, rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. - Akurat jeśli chodzi o schetynowców to jest jasne, jaki jest ich obecny potencjał. Nie mają żadnych szans, by realnie zmienić układ sił.- mówi nam ważny polityk Platformy.

Ale na schetynowcach nie kończy się lista potencjalnych zagrożeń dla Budki. Rachunki krzywd tworzące główne osi napięć wewnątrz Platformy sięgają czasów Tuska. W ostatnich latach tylko się zaś nawarstwiały. W tym wszystkim mocno dziś osłabiona grupa Grzegorza Schetyny nie jest wcale jedynym w Platformie ośrodkiem o charakterze, powiedzmy, konkurencyjnym względem obecnego kierownictwa. Stałą partyjną frakcją o naprawdę trwałym charakterze pozostają platformerscy konserwatyści. Ma swoich zwolenników rzecz jasna również grupa obecnie dominująca - czyli ci politycy Platformy, którzy postawili na Borysa Budkę. I w tym kręgu jednak zaczynają powstawać rysy. Część polityków którzy stanowili zaplecze Budki przed partyjnymi wyborami, dziś nie kryje swojego rozczarowania, czy to liderem, czy to jego personalnymi decyzjami. - Wokół Borysa znajdzie się dziś co najmniej kilku Brutusów - tak oto skwitował to w rozmowie z „Polską” jeden z polityków PO.

I jest też oczywiście Rafał Trzaskowski wraz z relatywnie niewielką skupioną wokół niego grupą ważniejszych, za to z bardzo mocnym potencjałem w partyjnych szeregach i z doskonałymi - jak na obecne warunki Platformy - notowaniami wśród sympatyków partii. Ekipa Trzaskowskiego to grupa coraz bardziej w Platformie osobna i wyodrębniona. Ludzie prezydenta Warszawy prowadzili jego ostatnią kampanię niemal w izolacji od kierownictwa Platformy, trzymając się jak najdalej od weteranów kilku poprzednich sztabów wyborczych. Dziś stawia to Borysa Budkę i jego ludzi w dość dwuznacznej sytuacji także w oczach działaczy Platformy - trudno im bowiem podpierać się niezłym wyborczym wynikiem Trzaskowskiego, zamiast tego wciąż są kojarzeni z tragicznymi wynikami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w ostatnich tygodniach przed jej rezygnacją z kandydowania.

To zaś sprawia, że w wewnątrzpartyjnych rozgrywkach w Platformie dość wyraźny jest ton powyborczych rozliczeń. Budce i jego ludziom wystawiane są rachunki za wybory, które finalnie wcale nie okazały się klęską. Trzaskowski zdołał wszak realnie zagrozić Andrzejowi Dudzie, a ostateczny dystans między nim a zwycięzcą okazał się naprawdę nieznaczny.

W tej chwili na celowniku platformerskich frakcji jest przede wszystkim Borys Budka. Nowy szef Platformy zajmuje także fotel szefa klubu parlamentarnego - co dotąd nie należało do partyjnych zwyczajów. Kiedy Budka obejmował funkcję szefa partii, miał to być symbol potwierdzenia jego pozycji, kropka nad i w ewentualnych rozterkach dotyczących kwestii przywództwa. Dziś, gdy pozycja szefa partii została nadwątlona, tym najłatwiejszym fantem, który można mu odebrać w partyjnej rozgrywce, jest właśnie szefostwo klubu. Na to zaś mają chrapkę praktycznie wszystkie ośrodki konkurencyjne wobec grupy Budki. W mediach mowa już była o tym, że szefem klubu mógłby zostać Grzegorz Schetyna (lub ktoś z jego ludzi), padało również nazwisko Sławomira Nitrasa. Jednocześnie nawet politycy sprzyjający Budce mają problem z publicznym stwierdzeniem, że nie przeszkadza im łączenie obu funkcji - szefa partii i klubu.

Na tym jednak nie kończą się potencjalne problemy obecnego kierownictwa Platformy. Wygląda bowiem na to, że brakuje tam precyzyjnej wiedzy na temat poczynań Rafała Trzaskowskiego. Od końca kampanii prezydenckiej kierownictwo Platformy ma jedynie efemeryczne kontakty z Trzaskowskim. To trochę kwestia sezonu urlopowego, trochę też jednak efekt świadomych uników. - Nie da się powiedzieć, żeby Rafał nie odbierał od nas telefonów. Ale faktem jest, że nie jest specjalnie wylewny w rozmowach - mówi nam ważny polityk PO. Rozmawialiśmy na początku tygodnia - we wtorek Trzaskowski spotkał się jednak z Budką i rozmawiał z nim o planach na 5 września.

Nadal jednak ludzie z partyjnej centrali nie mają pewności ani co do intencji Trzaskowskiego związanych z Platformą ani co do jego planów związanych z powoływaniem nowego ruchu społecznego. Z tego co słyszymy, liczą choć na to, że poznają jego założenia programowe przed 5 września. Szczytem marzeń byłoby zaś wystąpienie u boku Trzaskowskiego w momencie ich publicznego ogłaszania.

Po wyborach prezydenckich, w których Rafał Trzaskowski przegrał tylko o włos z Andrzejem Dudą, to właśnie prezydent Warszawy wyrósł na zdecydowanie najsilniejszego sondażowo polityka Platformy. W dodatku po raz kolejny dowiódł, że jest w stanie skonsolidować wokół siebie wyborców różnych opozycyjnych opcji. Po raz kolejny, bo coś podobnego udało mu się już w wyborach samorządowych, gdy pokonał Patryka Jakiego w walce o prezydenturę Warszawy już w pierwszej turze, zgarniając głosy nawet zdecydowanej większości wyborców lewicy. Coś takiego to w Platformie bardzo rzadka cecha, większość najbardziej rozpoznawalnych polityków tej partii niesie ze sobą spory polityczny bagaż z czasów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Bagaż stanowiący w oczach nieplatformerskiej części wyborców opozycji poważne, niekiedy wręcz dyskwalifikujące obciążenie. W tym wszystkim jedno zdaje się być pewne: w Platformie nie będzie ani rewolucji, ani żadnego bardziej pełnoskalowego przewrotu pałacowego.

Jesienią zeszłego roku, gdy po wyborach rozpoczynały się w Platformie rozliczenia prowadzące do wymiany kierownictwa, sytuacja partii wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Wtedy politykom PO i ich sympatykom relatywnie łatwo było wierzyć, że pozbycie się opatrzonego lidera i zastąpienie go politykiem młodszym o pokolenie będzie mogło oznaczać początek nowego otwarcia. Dziś w Platformie podobne myśli to zupełna rzadkość - nikt kierownictwa jakoś specjalnie zmieniać nie chce, a jeśli nawet, to brak ku temu stosownych sił i możliwości. Nie ma w PO ani atmosfery ostatecznej próby sił ani przesilenia - jest za to dryf w oczekiwaniu na lepsze czasy. Wewnętrzne przepychanki w rodzaju przejmowania stanowiska szefa klubu mogą go jedynie urozmaicać, zasadniczego stanu rzeczy raczej nie zmienią. Pozostaje czekanie na przypływ, wyglądanie, co też takiego przyniesie morze.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców