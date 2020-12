Weta ws. budżetu unijnego nie będzie? "Praktycznie jest już wstępny kompromis" Kacper Rogacin

Polska i Węgry zgodziły się na przyjęcie unijnego rozporządzenia o mechanizmie praworządnościowym bez zmian, ale ze specjalnymi wytycznymi - podaje RMF FM. Taka decyzja sprawiłaby, że do weta budżetu unijnego by nie doszło. "Praktycznie jest już wstępny kompromis" - mówi jeden z brukselskich polityków cytowany przez stację. "Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność" - stwierdził Witold Waszczykowski.