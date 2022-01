West Ham wygrywa na jubileusz Fabiańskiego. 300. mecz Polaka w Premier League

28 kwietnia 2008 roku Łukasz Fabiański zadebiutował na boiskach Premier League. Ówczesny bramkarz Arsenalu puścił dwie bramki po strzałach najsłabszej drużyny w lidze Derby County, ale Kanonierzy wygrali 6:2. Polak dołączył do zespołu Arsena Wengera rok wcześniej za 4,45 mln euro z warszawskiej Legii i do tej pory dostawał szanse tylko w meczach pucharowych. Mecz z Derby był dla niego pierwszym po trzymiesięcznej przerwie, gdy w Pucharze Ligi Angielskiej wpuścił pięć bramek w przegranym 1:5 spotkaniu z Tottenhamem.

57-krotny reprezentant Polski spędził na Emirates Stadium siedem lat, ale tylko 32 razy zagrał w meczu Premier League i 13 razy zachował czyste konto. Przełom nadszedł, gdy w 2014 roku przeszedł do walijskiej Swansea za darmo. Dla Swansea Fabiański zagrał najwięcej w Premier League, bo aż 149 razy i 39 razy zachował czyste konto. Do West Hamu dołączył za 5 mln euro w 2018 roku i do tej pory wystąpił w 119 meczach i zachował 30 czystych kont.