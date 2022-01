Weryfikacja szczepień pracowników. Katarzyna Lubnauer: Ustawa Czesława Hoca to gra pozorów

W środę na posiedzeniu komisji zdrowia odbyło się wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19, negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej komisji zdrowia pytana przez polskatimes.pl o to, jakie ma o wrażenia odnośnie wysłuchania publicznego, odpowiedziała, że „nikt z nas nie miał złudzeń, że to wysłuchanie publiczne służy głównie temu, że PiS chciał zagrać na czas. Niestety poza pojedynczymi głosami przedstawicieli biznesu, którzy zwracali uwagę, że ustawodawca wysługuje się przedsiębiorcami w działaniach antycovidowych, gros uczestników należało do ruchów antyszczepionkowych głoszących spiskową teorię dziejów”. – Ale PiS potrzebował większość do głosowania budżetu i nie chciał, żeby ustawy dotyczące jakichkolwiek obostrzeń covidowych były głosowane jeszcze przed budżetem, stąd wysłuchanie. – mówiła. Poseł Lubnauer dodała, że Koalicja Obywatelska uważa, że „jeżeli chcemy w ogóle wprowadzić jakiekolwiek zasady, powinny być one wprowadzane jak najszybciej”. – Dzisiaj mamy już ponad 98 tys. zgonów covidowych. Bezczynność zabija. Natomiast ustawa posła Hoca – mam wrażenie – jest kamuflażem, który ma udawać, że rząd cokolwiek robi. Najpierw miał być projekt rządowy, potem stał się projektem poselskim, a jeszcze później został mu wyrwane wszystkie zęby. Teraz powstało coś, co przerzuca całą odpowiedzialność na przedsiębiorców, a to państwo, władza powinna wymagać określonych działań od obywateli. – dodała.

Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, że w opiniach, które dostaje KO „jest dość jednoznaczne ze strony przedsiębiorców, że negatywnie podchodzą do dwóch rzeczy”. – Pierwsza kwestia – w ustawie jest napisane, że testy mogą, ale nie muszą być finansowane z budżetu państwa. Czyli może się okazać, że to przedsiębiorcy będą pokrywać koszty testów, na które będą wysyłać swoich pracowników. Druga kwestia – wszędzie jest napisane, w tym kształcie tej ustawy, że to przedsiębiorca ma być tym złym, to przedsiębiorca ma zmuszać swoich pracowników do chodzenia na testy, czy szczepienie. To przedsiębiorca ma zmuszać – w razie czego – do okazywania paszportu covidowego, to przedsiębiorca ma – w razie czego – przesuwać pracowników na jakieś inne stanowiska pracy. Nawet, kiedy nie ma takiej możliwości, czyli w sytuacji, w której mamy do czynienia np. z małym sklepikiem, gdzie właściciel zatrudnia trzech ekspedientów, którzy pracują na zmiany. Co ma zrobić przedsiębiorca, który nawet się dowie, że któryś z nich nie tylko nie chce się testować, ale jeszcze w dodatku nie chorował, ani nie jest zaszczepiony? Ustawa z jednej strony ma duże szanse być pusta, działać tylko w bardzo dużych przedsiębiorstwach, w których przedsiębiorca ma jakieś możliwości zmiany stanowiska pracownikowi. Poza tym przerzuca całą odpowiedzialność z decyzji państwowych na decyzje przedsiębiorcy – wyjaśniła.

Poseł KO podkreśliła, że „kolejna rzecz to jest kwestia szczepień w grupie medyków”. – W ustawie jest napisane, że kierownik placówki medycznej może, ale nie musi wymagać od swoich pracowników dokładnie tych samych działań, czyli albo testu, albo szczepienia, albo statusu ozdrowieńca. W przypadku placówek medycznych powinien być – tak, jak mówi minister Niedzielski – obowiązek szczepień dla wszystkich medyków, a nie decyzja kierownika tej czy innej placówki. Jeżeli kierownik ma placówkę, w której brakuje lekarzy i ktoś powie „ale ja odejdę” i faktycznie odejdzie do innej placówki, która nie wymaga od niego szczepienia, to oczywiście takie rozwiązanie nie będzie w interesie pacjentów i nie będzie w interesie tego kierownika placówki. Te rozwiązania to wynik tchórzliwości rządu w walce z COVID-19, a nie przemyślane działanie. A Polska każdego dnia notuje rekordy covidowych zgonów – mówiła Katarzyna Lubnauer.

Poseł KO dopytywana, czy Koalicja Obywatelska poprze tzw. ustawę Hoca powiedziała, że rozwiązania w niej zawarte „są rozwiązaniami pustymi, są grą pozorów”. – W tym kształcie, który jest obecnie, bardzo trudno byłoby je poprzeć – dodała. Poseł podkreśliła, że Koalicja Obywatelska zgłosi poprawki dotyczące statusu ozdrowieńca, poprawki co do tego, żeby testy były wykonywane na koszt państwa, nie za koszt przedsiębiorców. – Zgłosimy też poprawki dotyczące obowiązku szczepień w grupach zawodowych: lekarzy, nauczycieli, opiekunów osób np. starszych, czy opiekunów w żłobkach. Dopiero w momencie, w którym przejdziemy przez całą ustawę i zobaczymy, które z tych poprawek zostaną przyjęte, podejmiemy decyzję, co z nią zrobić – dodała.

