Werdykt w plebiscycie Złotej Piłki to była brudna gra i francuski faul. A baraż z Rosją na myśl przywodzi mundial w... Argentynie [WYWIAD] Adam Godlewski

Robert Lewandowski musiał zadowolić się nagrodą pocieszenia w plebiscycie "France Football". Paradoksalnie, brudna gra w Złotej Piłce powinna zwiększyć szanse kapitana reprezentacji Polski w plebiscycie FIFA... fot. polska/press

- Zimowe igrzyska w Pekinie będą trudniejsze do przeprowadzenia, z uwagi na sytuację pandemiczną, niż letnie w Tokio. Nasi skoczkowie w konkursach olimpijskich mogą - mimo nieudanego startu sezonu - pobić konkurentów doświadczeniem. Natomiast piłkarzom życzę, żeby 24 marca w Rosji byli niczym Kamil Stoch podczas IO w Soczi! - mówi w przekrojowym wywiadzie Ryszard Czarnecki, członek prezydium PKOl. i europarlamentarzysta - Werdykt w Złotej Piłce to była brudna gra i żałosna polityka wydawców „France Football”, którzy nie przyznali statuetki w zeszłym roku, gdy mógł otrzymać ją tylko Robert Lewandowski. Zaś porównując tegoroczną sytuację z filmowymi Oscarami, to Leo Messi zasłużył na nagrodę za całokształt twórczości, ale na pewno nie za szczególną rolę w tym sezonie...