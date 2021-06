Wenecja odżywa po pandemii. Turyści opalają się w bikini przed kościołami, kwitnie nielegalny handel i sypią się kary

Teraz, gdy miasto budzi się do życia i przybywa zagranicznych gości, w echu ery sprzed pandemii władze coraz częściej muszą się rozprawiać z nieokrzesanymi turystami. A takich nie brakuje, jest ich coraz więcej po tym, jak Włochy znosiły kolejne blokady. Na niesfornych coraz częściej sypią się kary.

Mieszkańcy Wenecji narzekali przed pandemią na tłumy turystów, którzy dosłownie zalewali miasto, zachowując się często nieodpowiedzialnie i utrudniają życie miejscowym. Wszystko zmieniło się to po wybuchu pandemii koronawirusa, gdy zaczęto tęsknić za gwarem i tłumami przyjezdnych.

W innym odnotowanym przez stróżów porządku wydarzeniu, trzy osoby z Bangladeszu zostały ukarane grzywną po 50 euro za pchanie wózka bagażowego przez most Konstytucji. - To tylko kilka przypadków zanotowanych na początku lata – mówią i dodają, że miasto dopiero czeka zalew turystów.

Prawdziwą zmorą Wenecji, jak twierdzą miejscowi policjanci, była i znowu jest walka z nielegalnym handlem. Dotyczy to przede wszystkim rejonu dworca kolejowego, mostu Rialto i słynnego placu św. Marka. Nie ma dnia, by stróże porządku i inne służby nie konfiskowały ogromnej ilości przedmiotów, takich jak bransoletki, kijki do robienia sobie selfie, świecące rzutki i inne „pamiątki”.