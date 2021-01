WEI: Trzeba jak najszybciej otworzyć siłownie dla zdrowia Polaków

Rynek klubów fitness szacuje się na ok. 96 mld dolarów globalnie, a w Polsce na około 1 mld dolarów. Całkowite koszty bezpośrednie i pośrednie leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych, w Polsce wynoszą 87,7 mld zł. Warsaw Enterprise Institute w wydanym stanowisku przekonuje, że brak sportu przyczynia się do zwiększania liczby chorych, a tym samym kosztów leczenia. Dlatego ich zdaniem należy jak najszybciej otworzyć obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym kluby fitness.

Zdaniem WEI branża sportowo-rekreacyjna nie jest branżą o niewielkim znaczeniu. Blisko 3,5 tysiące klubów fitness, zatrudniających w sumie ok. 50 tys. pracowników, z których usług korzystało ponad 4 miliony ćwiczących to realne liczby, które powinny przemawiać za wsparciem tej branży. Spośród tych 4 milionów ćwiczących część z nich to przecież pracownicy. Firmy w bliskiej perspektywie zanotują absencję pracowniczą, którą regularny wysiłek ogranicza. Koszty absencji pracowniczej wynikające z nieaktywności fizycznej to ok. 7 mld zł rocznie. Poza problemami pracodawców, koszty zdrowotne nieaktywności fizycznej pozostałych Polaków to co najmniej ok. 900 mln zł rocznie. - Te liczby zaczną wzrastać przy braku aktywności fizycznej – czytamy w komuniacie. Jakie są najważniejsze argumenty za uprawianiem sportu w obiektach i klubach fitness? Zdaniem WEI korzystanie z obiektów rekreacyjno-sportowych ma wymiar terapeutyczny: zmniejsza stres, poprawia samopoczucie, wpływa na łagodzenie skutków depresji, a także ogranicza w grupach ćwiczących spożycie alkoholu i innych szkodliwych używek. Ćwiczenie „z domu” nie daje dostępu do profesjonalnego sprzętu, możliwości odbycia treningu pod okiem trenera i poczucia wspólnoty zwiększającego motywację do treningu.

Aspekt gospodarczy też wg WEI nie pozostawia złudzeń. Skutki zamknięcia branży odczują pracownicy zatrudnieni w usługach powiązanych - sprzątanie czy sprzedaż suplementów. Pomoc rządowa tymczasowo utrzyma zatrudnienie, ale nie pozwoli na pokrycie kosztów stałych, które stanowią główne koszty obiektów sportowych. W dużych miastach kluby fitness w galeriach handlowych płacą średnio ok. 85 tys. zł miesięcznie za czynsz i opłatę eksploatacyjną oraz ok. 20 tys. za dzierżawę sprzętu – wynagrodzenia pracowników to z kolei koszt ok. 40-50 tys. zł miesięcznie. W komunikacie WEI przekonuje, że wydłużenie lockdownu spowoduje falę bankructw, a w efekcie zwolnień. Osoby zwolnione będą rozważać przekwalifikowanie się, a to oznacza, że po pandemii ze względu na deficyt rąk do pracy branży trudniej będzie wrócić na ścieżkę wcześniejszego rozwoju. Pośrednie koszty znów poniosą także firmy z branżą niezwiązane. Osłabiona branża fitness, obecnie należąca do polskiego kapitału, może zostać częściowo wykupiona przez inwestorów zagranicznych.

Zdaniem ekspertów odmrożenie branży, w której przestrzeganie rygorów sanitarnych będzie standardem, pomoże w powrocie no normalnego funkcjonowania.

- Jako Warsaw Enterprise Institute postulujemy odmrożenie branży rekreacyjno-sportowej z zachowaniem zaostrzonych rygorów sanitarnych (m.in. 12 m2 na jednego ćwiczącego w strefach czerwonych, 7 m2 w strefach żółtych, a w strefach zielonych zmiana na 4 m2/1 os; dystans społeczny: odstęp 2 metry itp.). Fakt, że inne kraje także wprowadzają lockdown w żadnym razie nie oznacza, że są to działania usprawiedliwione, skuteczne i racjonalne - są raczej objawem gorączkowego, choć bezmyślnego wybrnięcia z kryzysu wywołanego przede wszystkim indolencją instytucji państwa, takich jak ochrona zdrowia. To państwo wzięło na siebie to zadanie i to państwo na tym froncie poległo. Zmuszanie przypadkowo wybranych podmiotów do ponoszenia kosztów tej porażki jest błędem, którego konsekwencje będziemy jeszcze długo odczuwać - podsumowało WEI w stanowisku.

Powstanie spray przeciw koronawirusowi?